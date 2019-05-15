Шахтер поиздевался над командой из села в финале Кубка Украины: видеообзор

Донецкий "Шахтер" 13-й раз в истории завоевал Кубок Украины. В решающей игре турнира "горняки" были сильнее команды из пгт Петрово Кировоградской области "Ингулец". Встреча завершилась победой донецкого коллектива со счетом 4:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Ингулец".

Мало кто верил в победу "Ингульца", и уже в первом тайме "Шахтер" окончательно развеял сомнения даже самых последних пессимистов. К перерыву команда Паулу Фонсеки выигрывала 3:0. Забивали дважды Тете и Мораес.

Во втором тайме голом отметился Соломон.

Уже через два дня "Шахтер" может оформить титул чемпиона Украины, если обыграет "Зарю" в чемпионате.