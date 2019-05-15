США - Великобритания 6-3: видео матча ЧМ по хоккею

В среду, 15 мая, в Словакии состоялся матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными США и Великобритании.

Встреча проходила в городе Кошице на стадионе "Стил Арена" и завершилась победой американцев со счетом 6:3.

Смотрите на "Апострофе" видео матча США - Великобритания (обновляется).

В предыдущих матчах турнира сборная США одержала победы над Францией (7:1) и Финляндией (3:2) и уступила Словакии (1:4). Команда Великобритании проиграла все свои три встречи - Германии (1:3), Канаде (0:8) и Дании (0:9).

В турнирной таблице группы A США занимает 5-е место, Великобритания - 8-е.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американец выиграл забег сумасшедшим поступком на финише.