Стали известны дата и место боя Ломаченко против олимпийского чемпиона из Британии

Один из лучших боксеров современности Василий Ломаченко свой следующий бой проведет в конце лета.

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, бой украинского чемпиона в легком весе с британцем Люком Кэмпбеллом за пояса WBA, WBO и WBC состоится в Лондоне 31 августа. Промоутеры боксеров Боб Арум и Эдди Хирн уже заключили соответствующее соглашение. На какой арене пройдет бой двух олимпийских чемпионов, пока не сообщается. Однако предположительно это будет многоцелевой крытый стадион О2.

Напомним, в последнем бою Ломаченко победил нокаутом в 4-м раунде другого британского боксера - Энтони Кроллу. Возвращение в ринг украинец был вынужден отложить из-за полученной травмы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что промоутер Усика круто "наехал" на Ломаченко.