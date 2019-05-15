Свитолина продемонстрировала свое настроение после турнира в Риме: опубликовано фото

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продемонстрировала свое настроение после вылета из грунтового турнира серии Premier 5 в Риме.

Наша соотечественница проиграла в своем дебютном матче на турнире представительнице Беларуси Виктории Азаренко (6:4, 1:6, 5:7). При этом украинка в третьем сете выигрывала со счетом (5:2) и не использовала один матч-бол. Сегодня Свитолина в своем Instagram поделилась эмоциями после неудачи, опубликовав вот такое фото:

Снимок теннисистка прокомментировала одним словом: "настроение".

Это поражение стоило первой ракетке Украины места в топ-8 мирового рейтинга WTA. В начале следующей недели она опустится на 9-ю позицию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что первая ракетка Украины драматично вылетела из престижного турнира.