Украинская атлетка взбудоражила сеть своими эффектными фото с отдыха

Чемпионка Украины, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала фото со своего краткосрочного отпуска в Турции.

В своем Instagram легкоатлетка поделилась снимками с отдыха в Анталии. Спортсменка предстала в эффектном образе в одном купальнике:

Напомним, ранее Левченко была включена в список участниц третьего в сезоне этапа "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Вместе с ней участие в соревнованиях примут другая украинка Ярослава Магучих, россиянка Марина Ласицкене, болгарка Мирела Демирева и шведка Эрика Кинси. Третий в сезоне этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме пройдет 30 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что первая ракетка Украины драматично вылетела из престижного турнира.