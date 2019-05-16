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Легендарный российский хоккеист спас жизнь партнеру по сборной во время матча: видео

четверг, 16 мая 2019, 11:46
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Во время игры группового этапа ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Италии в Словаки капитан российской команды Александр Овечкин сделал невероятный сейв, находясь на лавке для запасных.

В одном из эпизодов легендарный хоккеист спас своего товарища по команде Евгения Дадонова, которому в голову летела шайба.

Находившиеся на лавке запасных игроки начали уворачиваться от игрового снаряда, в то время как Овечкин спокойно поймал шайбу, спасши Дадонова от серьезной травмы.

Данный момент попал на видео.

Пока хоккеисты никак не прокомментировали интересный эпизод, но Дадонов точно должен благодарить своего опытного партнера за такую реакцию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная России в этой встрече разгромила итальянцев со счетом 10:0.

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