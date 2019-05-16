Лучшая теннисистка Украины совершила благородный поступок для соотечественницы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина оплатила операцию на колене для украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой.

Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

"Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная.

Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике и некоторое время она будет оставаться там. Реабилитация требует больших усилий для нее и финансовых затрат для нас", - сообщила сестра Дарьи Мария.

16-летняя Лопатецкая получила разрыв мениска 10 мая на турнире ITF в Риме. На следующий день семья украинки обратилась за финансовой помощью для срочной операции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина продемонстрировала свое настроение после турнира в Риме.