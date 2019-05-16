RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

16:42
Против нардепа-антикоррупционера открыли дело за взятки
16:40
В группе KAZKA ответили на обвинения в неуплате налогов
16:39
​Россия потерпела еще одно торговое поражение в Украине
16:27
Биологи обнаружили микроорганизмы, способные пережить глобальное потепление: фото
16:25
Гибель семьи в жуткой аварии под Сумами: стало известно о смерти осиротевшего мальчика
16:23
Рабинович заявил о подмене языкового закона перед голосованием за него в Раде
16:08
Технологии будущего: компания Boeing показала, как будет выглядеть новый боевой вертолет США
16:05
Лучшая теннисистка Украины совершила благородный поступок для соотечественницы
15:55
Маленькая украинка с синдромом Дауна выиграла международный конкурс красоты
15:52
Сколько времени дают украинцы Зеленскому и кто пройдет в Раду: интересные данные соцопросов
15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лучшая теннисистка Украины совершила благородный поступок для соотечественницы

четверг, 16 мая 2019, 16:05
переглянути новину українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина оплатила операцию на колене для украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой.

Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

"Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная.

Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике и некоторое время она будет оставаться там. Реабилитация требует больших усилий для нее и финансовых затрат для нас", - сообщила сестра Дарьи Мария.

16-летняя Лопатецкая получила разрыв мениска 10 мая на турнире ITF в Риме. На следующий день семья украинки обратилась за финансовой помощью для срочной операции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина продемонстрировала свое настроение после турнира в Риме.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Теннис
Теги: Свитолина

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 1-1: Видео голов

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: