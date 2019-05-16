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Сборная Украины понесла серьезнейшую потерю перед стартом чемпионата мира

четверг, 16 мая 2019, 20:40
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Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко не поможет молодежной сборной Украины на чемпионате мира U20, который состоится в Польше.

Об этом сообщает "UA: СПОРТ".

По данным источника, Миколенко получил повреждение задней поверхности бедра на тренировке и выбыл из строя на несколько недель. Вместо него в команду вызван защитник "Калуша" Олег Веремиенко, который арендован у "Карпат".

Чемпионат мира состоится с 23 мая по 15 июня.

Сборная Украины выступит в группе D. Стартовый матч украинцы проведут 24 мая со сборной США. Затем украинским футболистам предстоят матчи с Катаром (27 мая) и Нигерией (30 мая).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко вызвал в первую сборную Украины очередного новичка.

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