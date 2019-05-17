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ФФУ больше нет: в Украине появится новый футбольный орган

пятница, 17 мая 2019, 18:59
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Федерация футбола Украины (ФФУ) сменила название на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Президент организации Андрей Павелко поблагодарил партнеров из УЕФА, которые осуществляли поддержку про проведении ребрендинга. По его словам, представители других футбольных ассоциаций попросили УЕФА модернизировать из бренды по украинскому образцу.

"Теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA - Украина и F - футбол. Такой подход значительно упростит позиционирования популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире", - сказал Павелко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко назвал состав сборной Украины на июньские матчи отбора Евро-2020.

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