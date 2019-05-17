"Шахтер" удивил цифрами на табло перед битвой с "Динамо": опубликовано фото

На стадионе "Металлист" в Харькове "Шахтер" начал отсчет до начала матча 30-го тура чемпионата Украины с "Динамо". При этом на табло напротив названий команд указаны количество трофеев каждого из грандов отечественного футбола.

Соответствующим фото "горняки" поделились в Instagram.

Рядом с фото донецкий клуб оставил комментарий: "Фото дня! Сразу после финального свистка в поединке Кубка на табло ОСК "Металлист" появился обратный отсчет до исторического матча с "Динамо", на который "Шахтер" может выйти в ранге самого титулованного клуба Украины".

За 4 тура до конца чемпионата Украины "Шахтер" опережает "Динамо" на 11 очков. Уже в ближайшем матче с "Зарей" в воскресенье, 19 мая, "горняки" могут стать чемпионами досрочно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может возглавить тренер, который работал в России во время войны.