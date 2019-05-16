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"Динамо" может возглавить тренер, который работал в России во время войны

четверг, 16 мая 2019, 21:25
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Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать Юрий Калитвинцев.

Об этом сообщает Xsport.

По данным источника, Калитвинцев является резервным вариантом для столичного клуба, на тот случай, если не удастся уговорить возглавить команду Алексея Михайличенко, который ранее уже тренировал "Динамо".

51-летний Калитвинцев в бытность футболистом выступал за "Динамо" на протяжении пяти лет. После окончания карьеры игрока он три года возглавлял "Динамо-2". С 2013 по 2014 годы, а также с 2016 по 2017 годы Калитвинцев работал в России, тренируя нижегородскую "Волгу" и московское "Динамо".

Напомним, что "Динамо" может расстаться с нынешним наставником Александром Хацкевичем, чей контракт истекает ближайшим летом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Михайличенко ответил "Динамо" на предложение возглавить клуб.

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