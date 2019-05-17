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Знаменитый украинский спортсмен собрался идти в политику

пятница, 17 мая 2019, 09:34
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Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил о намерении податься в политику.

Слова украинского чемпиона приводит ISport.

"Сейчас мой фокус направленный на Олимпиаду. Я думаю, что это будет или бизнес, или политика. Мне кажется, что что-то полезное для своей страны как политик я смогу сделать. Возможно, даже для спорта. Я бы все усилия приложил, чтобы спортсмены были услышаны.

Что бы я сделал? Сейчас есть вопрос, о котором я долгое время дискуссирую - вопрос меценацтва. Чтобы бизнес мог вкладывать денег в спорт за какие-то преференции. Но тут пока глубоко надо разобраться, чтобы сделать так, чтобы было обоюдовыгодно.

Сейчас, если я пойду в политику, то моя мечта выиграть Олимпийские игры будет неосуществима. Поэтому пока об этом речи не идет. Только после завершения карьеры", - сказал Беленюк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла серьезнейшую потерю перед стартом чемпионата мира.

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