Дания - США: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

18 мая в матче 5-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Дании и США. Поединок состоится в Словакии на "Стил-Арена" в Кошице.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Дания - США.

Начало встречи в 13:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

После четырех туров США занимает четвертое место турнирной таблице группы А, набрав восемь очков. Дания находится на шестой позиции, имея в активе пять очков.

Ранее команды провели между собой семь матчей. США одержали пять побед, а дважды сильнее были датчане.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в матче чемпионате мира США обыграли Великобританию.