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"Динамо" одержало уверенную победу в чемпионате Украины

суббота, 18 мая 2019, 18:51
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В матче 29-го тура чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мариуполь".

"Динамо" имело преимущество на протяжении всего матча. Несмотря на минимальный разрыв в счете сомнений о победителе не возникало. Достаточно лишь сказать, что динамовцы в нанесли в четыре раза больше ударов по воротам, чем соперник - 20 против 5. Автор гола Цыганков мог оформить хет-трик, но дважды мяч после его ударов попадал в перекладину.

"Динамо" осталось на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги и сохраняет теоретические шансы на чемпионство. "Мариуполь" по-прежнему занимает пятую позицию.

"Динамо" – "Мариуполь" - 2:1 (1:0)

Голы: Де Пена (32), Цыганков (87) - Федорчук (90+2)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Сидорчук (Дуэлунд, 90), Цыганков, Андриевский (Шапаренко, 90), де Пена, Шепелев, Русин (Беседин, 82).

"Мариуполь": Худжамов, Чоботенко, Быков, Кирюханцев, Яворский, Пихаленок (Борячук, 72), Игнатенко, Мишнев (Федорчук, 57), Зубков, Чурко (Вакула, 62), Фомин.

Предупреждения: Игнатенко (28), Быков (37), Русин (73).

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