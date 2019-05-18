Латвия - Россия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

18 мая в матче 5-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Латвии и России. Поединок состоится в Словакии на арене имени Ондрея Нелепы.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Латвия - Россия.

Начало встречи в 13:15.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

После четырех туров Россия лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков. Латвия находится на пятой позиции, имея в активе шесть очков.

Ранее команды провели между собой 11 матчей в официальных турнирах. Девять побед на счету России и дважды побеждала латвийская сборная.

Напомним, ранее в матче чемпионате мира Россия разгромила Италию со счетом 10:0.