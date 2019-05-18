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"Манчестер Сити" в эффектном стиле завоевал четвертый трофей в сезоне: видеообзор

суббота, 18 мая 2019, 20:49
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"Манчестер Сити" в финале Кубка Англии уничтожил "Уотфорд" со счетом 6:0 и стал обладателем трофея.

Победу манкунианцами принес хет-трик Стерлинга, а также голы Сильвы, де Брюйне и Жезуса.

"Манчестер Сити" завоевал Кубок Англии в шестой раз в своей истории.

Напомним, что в нынешнем сезоне клуб стал чемпионом Англии, победителем Кубка Лиги, а также обладателем Суперкубка страны.

"Манчестер Сити" – "Уотфорд" - 6:0 (2:0)

Голы: Сильва (26), Стерлинг (38, 81, 87), де Брюйне (62), Габриэл Жезус (68)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Компани, Уокер, Зинченко, Сильва (Стоунз, 79), Гюндоган (Сане, 73), Марез (де Брюйне, 55), Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кэткарт, Дукуре, Капу, Перейра (Саксесс, 66), Хьюз (Клеверли, 73), Деулофеу (Грэй, 66), Дини.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" может быть исключен из Лиги чемпионов-2019/20.

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