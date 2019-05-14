Чемпиона Англии могут исключить из Лиги чемпионов: подробности скандала

Новоиспеченный чемпион Англии по футболу "Манчестер Сити" может быть лишен права участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как сообщает американская газета New York Times, в УЕФА завершили расследование о финансовых нарушениях "горожан" и теперь будут настаивать на исключении команды Хосепа Гвардиолы из Лиги чемпионов на один сезон.

В УЕФА постановили, что клуб предоставил недостоверную информацию о прибыли от спонсорских контрактов, что нарушает правила финансового фэйр-плей.

Не исключено, что "Манчестер Сити" могут наказать не в следующем сезоне, а в сезоне 2020/21.

Напомним, что за "горожан" играет украинец Александр Зинченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в чемпионате Англии состоялся заключительный, 38-го тур.