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Один из лучших боксеров в истории ошарашил накопленным богатством: опубликовано видео

суббота, 18 мая 2019, 17:23
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Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер в Instagram похвастался накопленным богатством.

Так, один из лучших спортсменов в истории бокса выложил на стол миллион долларов и продемонстрировал их на видео.

Напомним, Мейвезер объявил об уходе из бокса в 2015 году. Однако через два года он вернулся в ринг, чтобы встретиться с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Всего на профессиональном ринге Мейвезер провел 50 боев и одержал во всех из них победы. Американца считают одним из лучших боксеров в истории. Также он стал самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боксер заговорил о реванше с украинским чемпионом в супертяжелом весе.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Мейвезер, бокс

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