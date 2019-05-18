Один из лучших боксеров в истории ошарашил накопленным богатством: опубликовано видео

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер в Instagram похвастался накопленным богатством.

Так, один из лучших спортсменов в истории бокса выложил на стол миллион долларов и продемонстрировал их на видео.

Напомним, Мейвезер объявил об уходе из бокса в 2015 году. Однако через два года он вернулся в ринг, чтобы встретиться с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Всего на профессиональном ринге Мейвезер провел 50 боев и одержал во всех из них победы. Американца считают одним из лучших боксеров в истории. Также он стал самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боксер заговорил о реванше с украинским чемпионом в супертяжелом весе.