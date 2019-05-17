Российский боксер заговорил о реванше с украинским чемпионом в супертяжелом весе

Российский боксер Мурат Гассиев высказался о возможном реванше с украинским чемпионом Александром Усиком.

Слова Гассиева приводит Sport.ua.

"Я не пересматривал видео боя с Усиком. Но сейчас точно знаю, что тогда я работал на 100%, а сейчас должен работать на 1000%. О чем думал, когда тренер сказал, что может остановить тот поединок? Это бокс. Я пытался показать лучшее, что мог. Но в тот вечер Усик был лучше. Реванш? У него своя дорога, у меня – своя. Возможно, после пары боев в хевивейте мы встретимся друг с другом в ринге снова и дадим хороший бой для всех любителей бокса", - сказал Гассиев.

Напомним, в прошлом году Гассиев уступил Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии единогласным решением судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер проведет бой за титул против мексиканского суперчемпиона.