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Германия - США 1-1: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

воскресенье, 19 мая 2019, 17:28
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19 мая в Словакии в матче 6-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею встречаются сборные Германии и США. Поединок проходит на "Стил-Арене" в Кошице.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Германия - США.

Встреча началась - в 17:15.

После пяти туров США занимает четвертое место в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков. Германия располагается строчкой выше, имея в активе 12 очков.

Ранее команды провели между собой восемь матчей. США одержали пять побед, а немцы оказались сильнее в трех случаях.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в матче чемпионата мира по хоккею США разгромили Данию.

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