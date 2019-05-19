"Реал" опозорился в последнем матче сезона: видеообзор

В матче 38-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле проиграл "Бетису" со счетом 0:2.

Победу "Бетису" принесли голы Морона и Хесе, которые были забиты во втором тайме.

"Реал" завершил сезон на третьем месте, с отставанием от чемпиона - "Барселоны" на 19 очков. При этом клуб потерпел 12 поражений за сезон, что стало худшим показателем за последние 20 лет.

"Реал" Мадрид – "Бетис" - 0:2 (0:0)



Голы: Морон (61), Хесе (75)

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Модрич, Льоренте, Вальверде (Иско, 69), Браим Диас (Асенсио, 60), Бензема (Васкес, 76), Винисиус Жуниор.

"Бетис": Лопес, Манди, Феддаль, Бартра, Вильям Карвалью (Сидней, 90), Герреро, Фирпо, Каптум (Хесе, 68), Гуардадо, Ло Чельсо, Морон (Тельо, 74).