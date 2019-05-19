"Шахтер" обыграл "Зарю" и стал чемпионом Украины

В матче 29-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Зарю" и завоевал чемпионский титул.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Шахтер".

Победу донецкому клубу принес Жуниор Мораес, который на 11-й минуте замкнул прострел в исполнении Сергея Болбата. В дальнейшем "горняки" неоднократно могли увеличить разрыв в счете, но их ударам либо не хватало точности, либо отлично играл вратарь "Зари".

"Шахтер" в 12-й раз в своей истории стал чемпионом Украины и по этому показателю уступает только "Динамо" (15).

"Заря" – "Шахтер" - 0:1 (0:1)

Гол: Мораес (11)

"Заря": Шевченко, Вернидуб, Белый, Тымчик, Михайличенко, Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе, Леднев (Кочергин, 63), Караваев, Хомченовский, Будковский (Громов, 51).

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили (Матвиенко, 77), Болбат, Коваленко, Веллингтон Нем (Тете, 71), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио, Мораес.