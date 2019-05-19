Швейцария - Россия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

19 мая в Словакии в матче 6-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Швейцарии и России. Поединок пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Швейцария - Россия.

Начало встречи - в 21:15.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала матча.

После пяти туров Россия занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков. Швейцария располагается на третьей позиции, имея в активе 12 очков.

Ранее команды провели между собой десять матчей. Россия выиграла все десять встреч.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в матче чемпионата мира по хоккею Россия обыграла Латвию.