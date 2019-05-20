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Канада - Дания: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

понедельник, 20 мая 2019, 14:42
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20 мая в Словакии в матче 6-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и Дании. Поединок состоится на стадионе "Стил-Арена" в Кошице.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Канада - Дания.

Начало встречи - в 21:15.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала матча.

После пяти сыгранных матчей сборная Канады занимает третье место в турнирной таблице группы A, набрав 12 очков. Команда Дании располагается на шестом месте, имея в активе 5 очков.

Ранее команды провели между собой три матча. Во всех из них победу одержали канадцы.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в другом матче 6-го тура группы B США обыграли Германию.

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