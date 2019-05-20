Легендарный футболист травмировал сына на праздновании чемпионства: опубликовано видео

Во время празднования победы в чемпионате Италии по футболу форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду ударил трофеем своего старшего сына.

Инцидент случился по окончании матча 37-го тура Серии А с "Аталантой", когда состоялось награждение новоиспеченного чемпиона. Во время позирования для СМИ со своей семьей португалец не смог удержать в руках кубок, в результате чего ударил им Криштиану-младшего.

Отметим, что матч между "Ювентусом" и "Аталантой" завершился вничью - 1:1. Самому Роналду забить в этой игре не удалось. Для футболиста выигранный трофей стал юбилейным в его профессиональной карьере - 30-м.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Боливии во время футбольного матча случилась страшная трагедия.