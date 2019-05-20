RU   UA   EN  

понедельник, 20 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 мая

10:24
Детище Илона Маска может обанкротиться в считанные месяцы: названы сроки
10:16
На Донбассе произошло смертельное ДТП с участием детей: подробности и фото
10:13
Зеленский официально объявлен президентом Украины: видео
10:13
Зеленскому дали урок эффективной дипломатии в Верховной Раде – эксперт
10:07
Как Зеленский приступает к власти: онлайн видео трансляция инаугурации
10:01
В Харькове устроили опасную провокацию против волонтеров: фото
10:01
Звезда "Мстителей" снова выходит замуж: фото пары
09:50
Вакарчук рассказал, с кем готов сотрудничать и что у него с Зеленским: видео
09:27
В Боливии во время футбольного матча случилась страшная трагедия: опубликовано видео
09:27
Глава СБУ заявил о своей отставке: подробности
09:25
Актуальный курс НБУ: что происходит с гривней в день инаугурации Зеленского
09:22
Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине из-за паники Москвы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Легендарный футболист травмировал сына на праздновании чемпионства: опубликовано видео

понедельник, 20 мая 2019, 10:32
переглянути новину українською

Во время празднования победы в чемпионате Италии по футболу форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду ударил трофеем своего старшего сына.

Инцидент случился по окончании матча 37-го тура Серии А с "Аталантой", когда состоялось награждение новоиспеченного чемпиона. Во время позирования для СМИ со своей семьей португалец не смог удержать в руках кубок, в результате чего ударил им Криштиану-младшего.

Отметим, что матч между "Ювентусом" и "Аталантой" завершился вничью - 1:1. Самому Роналду забить в этой игре не удалось. Для футболиста выигранный трофей стал юбилейным в его профессиональной карьере - 30-м.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Боливии во время футбольного матча случилась страшная трагедия.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - Шахтер - 0-1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Мариуполь - 2-1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: