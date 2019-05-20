В Боливии во время футбольного матча случилась страшная трагедия: опубликовано видео

Во время матча 25-го тура чемпионата Боливии между "Олвейс Риди" и "Ориенте Петролеро" произошла страшная трагедия.

Об этом сообщает Los Tiempos.

В начале второго тайма у главного арбитра встречи Виктора Уго Уртадо остановилось сердце, из-за чего он упал прямо на газон. Специалисты медицинских штабов обеих команд попытались оказать 32-летнему судье помощь сразу же на поле. В результате их действий рефери удалось реанимировать, после чего он был отправлен в больницу. Однако там у Уртадо сердце остановилось во второй раз, после чего жизнь спасти ему не удалось.

Luto en el futbol boliviano. El árbitro Víctor Hugo Hurtado se desploma en el inicio del segundo tiempo y falleció. El partido se disputaba en un estadio que está a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. pic.twitter.com/gSrF85TsmR — Moroco (@MorocoPalacios) May 20, 2019

Отметим, что сам матч завершился со счетом 5:0 в пользу "Олвейс Риди", причем все голы были забиты уже после случившегося инцидента. Сама игра проходила на высоте 4000 метров над уровнем моря.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" опозорился в последнем матче сезона.