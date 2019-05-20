Швеция - Латвия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

20 мая в Словакии в матче 6-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Швеции и Латвии. Поединок состоится на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Швеция - Латвия.

Начало матча - в 17:15.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала матча.

После пяти сыгранных матчей сборная Швеции занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 12 очков. Команда Латвии располагается на пятом месте, имея в активе 6 очков.

Ранее команды провели между собой десять матчей. Швеция одержала восемь побед, а Латвия оказалась сильнее в двух случаях.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в другом матче 6-го тура группы B Россия обыграла Швейцарию.