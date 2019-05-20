В России произошел очередной допинговый скандал

Футболист курского "Авангарда" Дмитрий Коробов попался на употреблении допинга.

Об этом сообщает официальный сайт Российского Футбольного Союза.

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) обнаружила запрещенное вещество в допинг-пробе полузащитника после одного из матчей Футбольной Национальной Лиги (второго по силе российского дивизиона - Прим. "Апостроф").

В ближайшее время будет проведено расследование инцидента. Футболисту грозит серьезное наказание в виде дисквалификации на срок от двух до четырех лет.

Напомним, что по сведениям, которые содержались в докладе канадского профессора Ричарда Макларена, в России была создана специальная допинговая программа с целью обеспечения высоких результатов спортсменов. Данные Макларена подтверждались показаниями экс-директора российского "Антидопингового центра" Григория Родченкова, который был вынужден эмигрировать в США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юной российской фигуристке посоветовали употреблять допинг.