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Канада всухую разгромила США на чемпионате мира по хоккею: видеообзор

вторник, 21 мая 2019, 23:57
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В матче седьмого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная Канады разгромила команду США со счетом 3:0. Поединок состоялся в Кошице на стадионе "Стил Арена".

Канадцы сходу захватили преимущество и забросили в ворота соперника две быстрые шайбы. В дальнейшем Канада продолжала владеть инициативой и довела счет до крупного.

Канада - США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Дюбуа (2), Туррис (8), Макканн (36)

Благодаря победе сборная Канады финишировала на первом месте в турнирной таблице группы A, набрав 18 очков. США заняли четвертую позицию с 14 очками.

В 1/4 финала Канада сыграет со Швейцарией, США встретятся с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада разгромила Данию в матче 6-го тура.

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