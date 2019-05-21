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Один из лучших футболистов мира завершил карьеру: опубликованы фото

вторник, 21 мая 2019, 10:07
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Звездный футболист Хави, известный по выступлениям за "Барселону" и национальную сборную Испании, сыграл последний матч в профессиональной футбольной карьере.

20 мая испанец отыграл за катарский "Аль-Садд" в рамках азиатской Лиги чемпионов в матче с "Пересполисом" (0:2) из Ирана.

В составе "Барселоны" Хави играл с 1998 по 2015 год. На его счету 767 матчей, в которых он забил 85 голов. В сезоне 2015/16 хавбек перебрался в "Аль-Садд", за который провел 90 поединков и забил 20 голов.

В составе сборной Испании Хави сыграл в 113 матчах и забил 13 голов.

Хави - восьмикратный чемпион Испании. Трижды он выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Кроме того, испанец является 4-кратным победителем Лиги чемпионов, дважды он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе испанской сборной Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист травмировал сына на праздновании чемпионства.

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