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Россия в феерическом матче уничтожила Швецию на чемпионате мира по хоккею: видеообзор

вторник, 21 мая 2019, 23:45
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В матче 7-го тура группового тура чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила команду Швеции со счетом 7:4. Поединок состоялся на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Россияне неудачно начали матч, пропустив шайбу уже на седьмой минуте. Однако, во втором периоде Россия просто смяла соперника, забросив шесть безответных шайб. В последнем игровом отрезке шведам удалось лишь немного сократить разрыв в счете.

Швеция - Россия - 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Голы: Ландеског (7), Нюландер (53), Элкман-Ларссон (57), Клингберг (59) - Анисимов (21), Дадонов (24), Овечкин (29), Капризов (35), Григоренко (37), Малкин (37), Орлов (53)

Россия финишировала на первом месте в группе В, набрав максимальное 21 очко. Швеция заняла третью позицию с 15 очками.

В 1/4 финала Россия сыграет со сборной США, Швеции предстоит противостояние с национальной командой Финляндии.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в шестом туре Россия разгромила Швейцарию.

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