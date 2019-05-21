RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 мая

17:08
Спасибо полиции и Богу: украинской певице вернули украденное авто
17:03
Суд в Киеве снова рассмотрит иск бывшего министра Червоненко против вице-спикера Сыроид
16:59
​Трамп обвалил рынки акций санкциями против Huawei
16:55
Игра престолов: в сети показали лучшие мемы с украинскими политиками
16:54
Глава комитета Американской торговой палаты Попова не смогла оспорить арест счетов и имущества за долги
16:54
Во Львове умер один из лидеров первой украинской революции
16:40
Украинский квартет выступит на финале Лиги чемпионов
16:25
Стыдно за тебя: Макс Барских разозлил фанов поведением в Каннах
16:23
Работа в оккупации: как выживают и сколько платят врачам у боевиков ДНР
16:21
На инаугурации Зеленского заметили конфуз с украинским флагом: фото
16:11
Звездный украинский футболист может перейти в европейский топ-клуб
15:58
Журналисты рассказали про элитные авто и жилье жены Кернеса: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Звездный украинский футболист может перейти в европейский топ-клуб

вторник, 21 мая 2019, 16:11
переглянути новину українською

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский в летнее трансферное окно будет выступать за пределами Бельгии.

Как рассказал его агент Сергей Серебренников, футболист "готов к шагу вперед".

"Руслан провел хорошее время в "Генке", но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. И сейчас есть варианты для продолжения карьеры. Мы работаем над трансфером. Надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход", - сказал агент футболиста.

Известно, что игроком уже активно интересуется итальянский "Наполи", который идет на второй строчке в чемпионате страны. Неаполитанцы уточняли нюансы и цену на игрока.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский был признан лучшим игроком сезона в своем клубе.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - Шахтер - 0-1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Мариуполь - 2-1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: