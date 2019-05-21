Звездный украинский футболист может перейти в европейский топ-клуб

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский в летнее трансферное окно будет выступать за пределами Бельгии.

Как рассказал его агент Сергей Серебренников, футболист "готов к шагу вперед".

"Руслан провел хорошее время в "Генке", но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. И сейчас есть варианты для продолжения карьеры. Мы работаем над трансфером. Надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход", - сказал агент футболиста.

Известно, что игроком уже активно интересуется итальянский "Наполи", который идет на второй строчке в чемпионате страны. Неаполитанцы уточняли нюансы и цену на игрока.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский был признан лучшим игроком сезона в своем клубе.