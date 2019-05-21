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Футболист сборной Украины получил престижную награду в европейском клубе: фото

вторник, 21 мая 2019, 09:24
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Хавбек сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский получил от болельщиков своего клуба престижную награду по итогам завершившегося сезона.

Как сообщает официальный сайт "Генка", игроку вручили "Золотую бутсу". Награда вручается лучшему футболисту команды в сезоне.

После каждого матча официальный фан-клуб "Генка" и другие паблики поклонников клуба путем голосования выявляли лучшего игрока поединка. Именно Малиновский чаще других становился победителем голосования.

"Серебряную бутсу" вручили форварду Мбаванна Самате, а бронзовую — защитнику Себастьяну Девасту.

В минувшем сезоне Малиновский сыграл в составе Генка 51 матч, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новичок украинской Премьер-лиги удивил планами на следующий сезон.

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