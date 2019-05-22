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Шахтер и Динамо выдали яркий матч в Харькове: видеообзор

среда, 22 мая 2019, 21:13
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22 мая в Харькове состоялся матч 30-го тура чемпионата Украины, в котором сыграли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча завершилась вничью 1:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Встреча не несла никакой турнирной интриги для обеих коллективов, хотя игра, традиционно для встреч "Шахтера" и "Динамо", выдалась интересной.

В первом тайме зрители увидели реализованный пенальти Цыганковым и удаление Шепелева. Во второй половине встречи картина была не менее яркой: ответный гол "Шахтер" в исполнении Тете, а затем и красная карточка для Хочолавы.

Напомним, что "Шахтер" по итогам сезона стал чемпионом страны, в то время как киевляне уже гарантировано получат серебряные медали.

Видеообзор матча

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