Украинская теннисистка сотворила громкую сенсацию на престижном турнире

На престижном турнире Internationaux de Strasbourg во французском Страсбурге юная украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/4 финала.

В 1/8 финала турнира украинка встречалась с 45-й ракеткой мира Чжэн Сайсай, которая на турнире посеяна под 7-м номером.

Марта Костюк (Украина) – Чжэн Сайсай (Китай, 7) – 6:3, 6:1

Победа значительно подняла Костюк в мировом рейтинге. Сейчас она всего в одной победе от возвращения в топ-200.

Следующей соперницей Марты Костюк во Франции станет победительница пары Каролин Гарсия - Ребекка Петерсон.

Напомним, что призовой фонд турнира во Франции составляет 250 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что юная украинская теннисистка добыла яркую победу в матче на крупном турнире.