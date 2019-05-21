Юная украинская теннисистка добыла яркую победу в матче на крупном турнире

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская с яркой победы стартовала в одиночном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга турнира Internationaux de Strasbourg наша соотечественница играла против хозяйки корта - Полин Парментье. Противостояние завершилось в двух сетах победой 18-летней одесситки со счетом 6:2, 6:4.

Во втором круге турнира Ястремская встретится с австралийкой Самантой Стосур, которая занимает 94-е место в мировом рейтинге. До этого спортсменки встречались на турнире в Мельбурне и тогда украинка праздновала победу.

Грунтовый турнир Женской теннисной ассоциации в Страсбурге продлится до субботы, 25 мая. Его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на рекордно низкое для себя за последние два года девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).