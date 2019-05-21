RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 мая

13:52
Буду рвать и метать: дочь Кошевого пришла на популярное шоу
13:41
​Что изменилось на Банковой с приходом Зеленского: опубликованы символичные фото
13:37
Сын Януковича сделал неожиданное заявление о поездке в Донецк
13:29
​Дороже чем в Европе: названа причина высоких цен на мясо в Украине
13:28
Юная украинская теннисистка добыла яркую победу в матче на крупном турнире
13:18
Зеленский запускает систему народовластия, которая создает политический кризис – эксперт
13:12
​В Украине гигантский смерч вырывал деревья и крыши домов: впечатляющие фото и видео
13:07
Зеленский договорился с нардепами о досрочных выборах в Раду: названа дата
12:56
В Украине стартовало ВНО-2019: что нужно знать абитуриентам
12:49
Четыре трофея за сезон: украинский футболист похвастался достижениями в Англии, фото
12:32
В Симферополе "партизаны" оставили жесткое послание Путину: фото
12:28
​Зеленский обсудил с ЕС и США ключевые проблемы экономики: подробности встреч
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Юная украинская теннисистка добыла яркую победу в матче на крупном турнире

вторник, 21 мая 2019, 13:28
переглянути новину українською

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская с яркой победы стартовала в одиночном разряде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга турнира Internationaux de Strasbourg наша соотечественница играла против хозяйки корта - Полин Парментье. Противостояние завершилось в двух сетах победой 18-летней одесситки со счетом 6:2, 6:4.

Во втором круге турнира Ястремская встретится с австралийкой Самантой Стосур, которая занимает 94-е место в мировом рейтинге. До этого спортсменки встречались на турнире в Мельбурне и тогда украинка праздновала победу.

Грунтовый турнир Женской теннисной ассоциации в Страсбурге продлится до субботы, 25 мая. Его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на рекордно низкое для себя за последние два года девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - Шахтер - 0-1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Мариуполь - 2-1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: