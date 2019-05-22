В НБА побили легендарный рекорд Шакила О'Нила

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри установил рекорд плей-офф НБА по набранным очкам за серию матчей, которая состояла из четырех игр.

Об этом сообщает iSport.

Предыдущее достижение принадлежало одному из лучших баскетболистов в истории Шакилу О'Нилу. В 2002 году он, выступая за "Лос-Анджелес Лейкерс", в финальной серии плей-офф 2002 года с "Нью-Джерси Джетс" набрал 145 очков. Карри же в противостоянии с "Портленд Трэйл Блэйзерс" в финале Западной конференции "выбил" 146 очков.

В финале плей-офф НБА "Голден Стэйт Уорриорз" встретится с победителем пары двух лучших команд Восточной конференции "Милуоки Бакс" - "Торонто Рэпторс".

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