Чехия уверенно пробилась в полуфинал чемпионата мира по хоккею

В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная Чехии разгромила команду Германии и вышла в полуфинал. Поединок состоялся на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Первый период выдался настолько упорным, что соперники не сумела забить ни одной шайбы. Во втором игровом отрезке чехи вышли вперед, но немцам вскоре удалось восстановить равновесие. В заключительном периоде борьбы не получилось. Сборная Чехии забросила в ворота соперника четыре шайбы и добыла крупную победу.

Чехия - Германия - 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Голы: Ковар (33, 59), Ворачек (45), Кубалик (51), Палат (54) - Майер (38)

В полуфинале Чехия сыграет с Канадой. Матч состоится 25 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада одержала фантастическую победу в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.