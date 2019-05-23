Канада одержала фантастическую победу в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла национальную команду Швейцарии со счетом 3:2. Поединок состоялся на стадионе "Стил-Арена" в Кошице.

В концовке встречи счет открыл швейцарец Андригетто, но в начале второго игрового отрезка равновесие восстановил Стоун. Но перед свистком на перерыв швейцарцы вновь вышли вперед благодаря голу Хишира. В третьем периоде канадцы сумели уйти от поражения за 0,4 секунды до финальной сирены – отличился Сиверсон. Овертайм прошел с небольшим преимуществом швейцарцев, но победную шайбу забросил канадец Стоун, оформив дубль.

Канада - Швейцария - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Стоун (26, 65), Северсон (60) - Андригетто (19), Хишир (40)

Ранее "Апостроф" сообщал, что Канада всухую разгромила США на чемпионате мира по хоккею.