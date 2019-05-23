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Разбила в пух и прах: украинская теннисистка победила именитую соперницу

четверг, 23 мая 2019, 10:57
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Украинка Даяна Ястремская вышла в третий круг престижного грунтового теннисного турнира в Страсбурге, обыграв именитую австралийку Саманту Стосур, на счету которой 35 побед в турнирах WTA.

В первом сете наша соотечественница разгромила титулованную соперницу со счетом 6:0. Во второй партии бывшая 4-я ракетка мира, побеждавшая на Открытом чемпионате США, сыграла чуть лучше, но это не уберегло ее от повторного разгрома - 6:2.

В следующей стадии турнира Ястремская сыграет с француженкой Фионой Ферро. В ещё одном четвертьфинале наша соотечественница Марта Костюк будет противостоять другой француженке - Каролин Гарсия.

Отметим, что сегодня в квалификации Открытого чемпионата Франции свои матчи проведут еще две украинки: Ангелина Калинина встретится с россиянкой Анной Блинковой, а Катарина Завацкая - с представительницей Грузии Екатериной Горгодзе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка сотворила громкую сенсацию на престижном турнире.

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