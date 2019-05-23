Россия - США: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

Сегодня, 23 мая, на чемпионате мира по хоккею в Словакии состоятся матчи 1/4 финала. В одном из них встретятся сборные России и США.

Встреча команд пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе. Начало матча - в 17:15.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Россия - США.

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Сборная России вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе B, американцы стали четвертыми в группе A. Ранее команды провели между собой 12 матчей. В восьми случаях побеждали россияне, еще четыре игры завершились победой команды США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия в феерическом матче уничтожила Швецию на чемпионате мира по хоккею.