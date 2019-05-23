Россия и США выдали феерический матч в четвертьфинале чемпионата мира

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла национальную команду США со счетом 4:3. Поединок состоялся на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Россияне успешно начали матч, забросив шайбу уже на первой минуте, отличился Гусев. В концовке периода Россия увеличила разрыв в счете благодаря голу Сергачева. В начале второго периода американец Шей сократил разрыв в счете. В третьем игровом отрезке Капризов забросил в ворота команды США третью шайбу. Через несколько минут Хенифин вновь вернул в матч интригу, сделав счет 3:2. Но всего через пару минут Григоренко вновь довел преимущество россиян до двух шайб. В концовке встречи американцам удалось сократить разрыв в счете до минимума, но, чтобы избежать поражения им не хватило времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия в феерическом матче уничтожила Швецию на чемпионате мира по хоккею.