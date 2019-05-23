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Украинская теннисистка эффектно пробилась в полуфинал престижного турнира

четверг, 23 мая 2019, 17:05
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира во французском Страсбурге.

В четвертьфинале украинка одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро.

Матч начался с обмена брейками, соперницы на протяжении первых двух геймов не могли удержать свою подачу. Но при счете 1:1 Ястремская смяла соперницу, выиграв пять геймов подряд и уверенно выиграла первый сет. Во втором сете доминирование украинки продолжилось и она лишь при счете 5:1 позволила сопернице немного сократить разницу в геймах.

Даяна Ястремская (Украина) – Фиона Ферро (Франция) - 6:1, 6:3

В полуфинале Ястремская встретится с победительницей пары Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Арина Соболенко (Беларусь).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м круге турнира в Страсбурге Ястремская разгромила знаменитую Саманту Стосур.

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