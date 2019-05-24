Финляндия в матче-триллере обыграла Швецию в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии в овертайме обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал.

Финны удачно начали матч, открыв счет уже на первой минуте. Впрочем, шведы быстро пришли в себя и уже через две минуты восстановили равновесие. В конце первого периода Швеция вышла вперед, а в начале второго игрового отрезка увеличила разрыв в счете. В середине периода Финляндия сравняла счет, но шведы перед сиреной сумели забросить в ворота соперника четвертую шайбу. В третьем периоде финны сумели уйти от поражения на последней минуте, а затем добыли победу в овертайме.

Финляндия - Швеция - 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Миккола (1), Линдбом (25), Хаканпаа (29), Анттила (59), Маннинен (62) - Клингберг (3), Хорнквист (17), Петтерсон (21), Густафссон (40)

В полуфинале Финляндия сыграет с Россией. Матч состоится 25 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия и США выдали феерический матч в четвертьфинале чемпионата мира.