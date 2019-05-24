RU   UA   EN  

пятница, 24 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 мая

16:35
Украинская теннисистка обыграла топ-соперницу в полуфинале престижного турнира
16:32
Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе
16:29
В Одессе поймали неадекватного подполковника: опубликованы фото
16:24
На "аллее звезд" в Киеве появилась новая именная табличка: кто отличился
16:21
Медведчук сделал неожиданное заявление о переговорах по Донбассу
16:21
Нардепы пожаловались в Конституционный суд на скандальный указ Зеленского
16:01
Канны-2019: названы первые лауреаты кинофестиваля
15:58
Партия "Батькивщина" с политсилой Зеленского получат большинство в Раде - прогноз эксперта
15:56
ВСУ уничтожили штаб боевиков на Светлодарской дуге: опубликовано видео
15:55
​В России объявили вне закона вывески с курсами валют
15:20
Боевики ЛНР передали Украине 60 человек: опубликованы фото
15:15
Звезда "Пиратов Карибского моря" жестко наказал прессу за клевету
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинская теннисистка обыграла топ-соперницу в полуфинале престижного турнира

пятница, 24 мая 2019, 16:35
переглянути новину українською

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в полуфинале турнира в Страсбурге обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, которая занимает 11 место в рейтинге WTA, и завоевала путевку в финал.

В первом сете соперницы сходу обменялись брейками, но в пятом гейме украинка вновь выиграла подачу Соболенко, после чего довела сет до победы. Во второй партии Ястремская сделала брейк уже в третьем гейме и, ни разу не проиграв свою подачу, довела сет и матч до победы.

Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) - 6:4, 6:4

В финале Ястремская сыграет с победительницей противостояния Хлоя Паке (Франция) - Каролин Санчес Гарсия (Испания).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская в четвертьфинале турнира в Страсбурге одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Динамо - 1-1: Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 0-1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Мариуполь - 2-1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: