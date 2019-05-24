Украинская теннисистка обыграла топ-соперницу в полуфинале престижного турнира

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в полуфинале турнира в Страсбурге обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, которая занимает 11 место в рейтинге WTA, и завоевала путевку в финал.

В первом сете соперницы сходу обменялись брейками, но в пятом гейме украинка вновь выиграла подачу Соболенко, после чего довела сет до победы. Во второй партии Ястремская сделала брейк уже в третьем гейме и, ни разу не проиграв свою подачу, довела сет и матч до победы.

Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) - 6:4, 6:4

В финале Ястремская сыграет с победительницей противостояния Хлоя Паке (Франция) - Каролин Санчес Гарсия (Испания).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская в четвертьфинале турнира в Страсбурге одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро.