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Канада уверенно обыграла чехов и вышла в финал ЧМ по хоккею

суббота, 25 мая 2019, 22:46
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В матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею сборная Канады уверенно обыграла команду Чехии и вышла в финал турнира. Поединок состоялся на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Канадцы выглядели увереннее европейцев в этом матче и заслуженно вышли в финал. За североамериканской командой оказался каждый из периодов игры. Чехи под занавес встречи сподобились лишь на гол престижа.

Канада - Чехия - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Стоун (6) - 1:0, Нурс (21) - 2:0, Дюбуа (26) - 3:0, Туррис (47) - 4:0, Шабо (54) - 5:0, Зогорна (54) - 5:1.

В воскресенье, 26 мая, в матче за 3-е место встретятся Чехия и Россия, а чуть позже в этот же день Канада и Финляндия выявят чемпиона мира 2019 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия вылетела в полуфинале ЧМ по хоккею.

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