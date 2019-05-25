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Россия вылетела в полуфинале ЧМ по хоккею

суббота, 25 мая 2019, 18:33
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В матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии минимально обыграла команду России и вышла в финал турнира. Поединок состоялся на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Весь матч прошел в упорнейшей борьбе. Несмотря на всего один забитый гол в игре, команды имели множество моментов, чтобы забить. Удачливее в этой перестрелке оказались финские хоккеисты. На 51-й минуте игры Марко Анттила сумел переиграть Андрея Василевского броском тому между ног.

Россия - Финляндия - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Анттила (51).

В финале Финляндия сыграет с победителем пары Чехия - Канада. Матч состоится 26 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Финляндия в матче-триллере обыграла Швецию в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

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