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Сборная Украины по футболу с яркой победы стартовала на ЧМ-2019: видеообзор

суббота, 25 мая 2019, 09:25
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Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) добыла непростую победу в первом матче чемпионата мира-2019, который проходит в Польше.

Соперником украинцев была команда США, которую наши соотечественники обыграли со счетом 2:1.

На 26-й минуте Георгий Цитаишвили вывел Сергея Булецу на ударную позицию и тот открыл счет, а уже спустя шесть минут Брендон Сервания счет сравнял.

Решающим стал гол Дениса Попова на 51-й минуте.

Также с украинцами в группе играют Нигерия и Катар. В очном противостоянии нигерийцы добыли разгромную победу 4:0.

27 мая украинцы сыграют с Катаром.

Украина U-20 — США U-20 2:1

Голы: Булеца, 26, Попов, 51 — Сервания, 32

Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 78), Хахлев (Чех, 86), Булеца (Устименко, 75) — Супряга

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