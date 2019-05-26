Барселона сенсационно проиграла в финале Кубка Испании

Завершился финальный матч Кубка Испании, в котором встречались "Барселона" и "Валенсия". Встреча проходила в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

Дебют поединка остался за "Валенсией". На 21-й минуте Кевин Гамейро с передачи Хосе Гайя открыл счет, а через 12 минут "Валенсия" забила и второй мяч. Карлос Солер выполнил прострел с правого фланга, а Родриго головой поразил ворота "Барселоны" ударом с двух метров.

"Барселона" смогла отыграть один мяч на 73-й минуте. Месси добил мяч уже в пустые ворота "Валенсии" после сейва Доменека, отразившего удар Лангле. В оставшееся время "Барселона" не смогла уйти от поражения. Таким образом, "Валенсия" стала новым обладателем Кубка Испании.

"Барселона" - "Валенсия" - 1:2

Голы: Гамейро, 21; Родриго, 33; Месси, 73.

"Барселона": Силлессен, Семеду (Малком, 46), Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Аленья, 77), Бускетс, Артур (Видаль, 46), Роберто, Месси, Коутиньо.

"Валенсия": Доменек, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо (Кондогбия, 65), Коклен, Гуедеш, Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72).

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