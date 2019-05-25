Один из лучших футболистов мира стал обладателем престижной награды

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром среди чемпионатов Европы-2018/2019, за что получил шестую в карьере "Золотую бутсу".

Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, третья строчка у Фабио Квальяреллы из итальянской "Сампдории".

Топ-20 лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит так:

1. Лионель Месси (Барселона): 36 мячей (*2) – 72 очка

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 33 мяча (*2) – 64 очка

3. Фабио Квальярелла (Сампдория): 26 мячей (*2) – 52 очка

4. Мбайе Диань (Касымпаша): 30 мячей (*1,5) – 45 очков

5-11. Роберт Левандовски (Бавария): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Дуван Сапата (Аталанта): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Садио Мане (Ливерпуль): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Мохамед Салах (Ливерпуль): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Милан): 22 мяча (*2) – 44 очка

5-11. Николя Пепе (Лилль): 22 мяча (*2) – 44 очка

12-17. Карим Бензема (Реал): 22 мяч (*2) – 42 очка

12-17. Люк де Йонг (ПСВ): 28 мячей (*1,5) – 42 очка

12-17. Луис Суарес (Барселона): 21 мяч (*2) – 42 очка

12-17. Криштиану Роналду (Ювентус): 21 мяч (*2) – 42 очка

12-17. Серхио Агуэро (Манчестер Сити): 21 мяч (*2) – 42 очка

12-17. Душан Тадич (Аякс): 28 мячей (*1,5) – 42 очка

18. Яго Аспас (Сельта): 20 мячей (*2) – 40 очков

19. Кристиан Стуани (Жирона): 19 мячей (*2) – 38 очков

20. Джеймс Варди (Лестер): 18 мячей (*2) – 36 очков

Ранее "Золотую бутсу" Месси выигрывал в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 году.

В рейтинге Золотой бутсы число забитых мячей футболиста умножается на коэффициент чемпионата. Для чемпионатов из топ-5 каждый гол умножается на два очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что аргентинский форвард Лионель Месси предстал в новом образе.